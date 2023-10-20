Президент США направит "срочный запрос" для помощи Украине и Израилю

В пятницу Байден направит в Конгресс "срочный бюджетный запрос", чтобы помочь поддержать Израиль и Украину, сообщает Украинская правда.

Об этом Байден сказал в обращении к американскому народу.

Президент США Джо Байден заявил, что в пятницу направит "срочный бюджетный запрос" в Конгресс, чтобы "профинансировать потребности национальной безопасности Америки для поддержки наших критически важных партнеров, включая Израиль и Украину".

"Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды американской безопасности в течение многих поколений. Помогите нам уберечь американские войска от опасности. Помогите нам построить более безопасный, мирный и процветающий мир для наших детей и внуков" , – сказал он.

Байден также объяснил﻿ в обращении, зачем отдавать миллиарды долларов Украине и Израилю. Он назвал этот момент в истории "переломным моментом" - битвой между мировыми демократиями и автократиями.