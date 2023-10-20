Президент США надішле "терміновий запит" для допомоги Україні та Ізраїлю

У п’ятницю Джо Байден надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит", щоб допомогти підтримати Ізраїль та Україну, повідомляє Українська правда.

Про це Байден сказав у зверненні до американського народу.

Президент США Джо Байден заявив, що в п’ятницю надішле "терміновий бюджетний запит" до Конгресу, щоб "профінансувати потреби національної безпеки Америки для підтримки наших критично важливих партнерів, включаючи Ізраїль та Україну".

"Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди американській безпеці протягом багатьох поколінь. Допоможіть нам уберегти американські війська від небезпеки. Допоможіть нам побудувати безпечніший, мирний процвітаючий світ для наших дітей і онуків" , – сказав він у зверненні.

Байден також пояснив﻿ у зверненні, навіщо віддавати мільярди доларів Україні та Ізраїлю. Він назвав цей момент в історії "переломним моментом" — битвою між світовими демократіями та автократіями.