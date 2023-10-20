В Минфине назвали сумму расходов на оборону с начала года

За 9 месяцев 2023 года расходы на сектор безопасности и обороны составили 1255,4 млрд грн или 59,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.﻿ Об этом заявили в Министерстве финансов, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета.

"За первые 9 месяцев этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1255,4 млрд грн или 59,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. В сентябре - 141,9 млрд грн" , – говорится в сообщении.

В целом бюджетные средства были направлены на:

денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, пищевые продукты;

медицинское обеспечение;

другие виды расходов для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.

В министерстве добавляют, что расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций.