У Мінфіні назвали суму видатків на оборону з початку року

За 9 місяців 2023 року видатки на сектор безпеки та оборони становили 1255,4 млрд грн або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.﻿ Про це заявили у Міністерстві фінансів, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що безпека та оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету.

"За перші 9 місяців цього року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 1255,4 млрд грн або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. У вересні - 141,9 млрд грн" , – йдеться в повідомленні.

Загалом бюджетні кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, харчові продукти;

медичне забезпечення;

інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

У міністерстві додають, що видатки сектору безпеки та оборони уряд фінансує виключно коштом власних податкових надходжень, а також військових облігацій.