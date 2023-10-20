Поляки стали гораздо хуже оценивать отношения с Украиной

В Польше за четыре месяца процент положительных оценок польско-украинских отношений снизился почти на 40%. Об этом говорится в опросе Центра исследований общественного мнения (CBOS), проведенном в начале октября, сообщает Укринформ.

Как отмечают в CBOS, 43% опрошенных считают их "ни хорошими, ни плохими", но отрицательная оценка уровня отношений (27%) преобладает над положительной (25%).

Эксперты центра отмечают, что такого ранее они не фиксировали, отмечая, что это особенно контрастирует на фоне подобного опроса в июне.

"Всего за четыре месяца процент положительных оценок польско-украинских отношений снизился почти на 40% (с 64% до 25%), а процент отрицательных вырос почти в семь раз (с 4% до 27%). Это свидетельствует не только о масштабах, но и о чрезвычайных темпах изменений, которые в последнее время происходят по отношению поляков к украинцам" , - отмечают в СBOS.

В Польше также снизилось количество тех, кто поддерживает прием беженцев из Украины. По сравнению с сентябрем их количество уменьшилось на 8% – до 57%. Это самый низкий показатель с 24 февраля 2022 года. В свою очередь 37% поляков выступают против приема украинских беженцев, а 6% не определились по этому поводу.

Среди поляков также снизилось на 9% количество декларирующих свою помощь украинцам. В частности, 32% граждан Польши отмечают, что продолжают оказывать помощь беженцам из Украины, а 68% заявили, что не помогают украинцам, которые после полномасштабного вторжения приехали в Польшу.

Оценивая зерновой кризис 46% поляков подчеркнули, что нужно искать компромисс с Украиной, 43% настаивают, что эмбарго на украинское зерно должно продолжаться, а 4% считают, что нужно отменить эмбарго.

В то же время 74% граждан Польши поддерживают членство Украины в ЕС, что на 11% меньше, чем в мае этого года. Другое мнение на этот счет имеет 17% поляков.

По мнению 67% граждан Польши, ситуация в Украине угрожает безопасности страны, 28% убеждены, что она не угрожает безопасности страны.