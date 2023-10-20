Поляки стали значно гірше оцінювати відносини з Україною

У Польщі за чотири місяці відсоток позитивних оцінок польсько-українських відносин знизився майже на 40%. Про це йдеться в опитуванні Центру досліджень громадської думки (CBOS), проведеному на початку жовтня, повідомляє Укрінформ.

Як зауважують у CBOS, 43% опитаних вважають їх “ані добрими, ані поганими”, але негативна оцінка рівня відносин (27%) переважає над позитивною (25%).

Експерти центру зазначають, що такого раніше вони не фіксували, і наголошують, що це особливо контрастує на фоні схожого опитування у червні.

"Всього за чотири місяці відсоток позитивних оцінок польсько-українських відносин знизився майже на 40% (з 64% до 25%), а відсоток негативних зріс майже в сім разів (з 4% до 27%). Це свідчить не лише про масштаби, а й про надзвичайні темпи змін, які останнім часом відбуваються у ставленні поляків до українців" , - зазначають у СBOS.

У Польщі також знизилася кількість осіб, які підтримують прийом біженців з України. У порівнянні з вереснем їх кількість зменшилася на 8% - до 57%. Це найнижчий показник з 24 лютого 2022 року. Своєю чергою 37% поляків виступають проти прийому українських біженців, а 6% не визначилися з цього приводу.

Серед поляків також знизилася на 9% кількість тих, хто декларує свою допомогу українцям. Зокрема, 32% громадян Польщі зазначають, що продовжують надавати допомогу біженцям з України, а 68% заявило, що не допомагають українцям, які після повномасштабного вторгнення приїхали до Польщі.

Оцінюючи зернову кризу 46% поляків підкреслили, що потрібно шукати компроміс з Україною, 43% наполягає, що ембарго на українське збіжжя має продовжуватися, а 4% вважають, що потрібно скасувати ембарго.

Водночас 74% громадян Польщі підтримує членство України в ЄС, що на 11% менше ніж у травні цього року. Іншу думку з цього приводу має 17% поляків.

На думку 67% громадян Польщі ситуація в Україні загрожує безпеці країни, 28% переконані, що вона не загрожує безпеці країни.