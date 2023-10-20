Зеленский на Херсонщине провел совещания с пограничниками и военными
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Херсонскую область провел совещания с пограничниками разведчиками, а также военным командованием.
Об этом говорится в сообщениях, обнародованных в соцсетях президента.
"Херсонщина. Совещание с нашими пограничниками об актуальной ситуации и условиях службы в прифронтовых областях", – говорится в сообщении.
Зеленский поздравил пограничников-разведчиков с профессиональным праздником и отметил, что украинские пограничники делают большую работу, в частности, в последние десять лет войны с Россией.
Также президент провел совещание с военными "в особом формате".
"Ключевой вопрос – ситуация на основных направлениях фронта. Наши оборонные действия. Авдеевка. Купянское направление. Юг", – говорится в сообщении.