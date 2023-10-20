Зеленский на Херсонщине провел совещания с пограничниками и военными

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Херсонскую область провел совещания с пограничниками разведчиками, а также военным командованием.

Об этом говорится в сообщениях, обнародованных в соцсетях президента.

"Херсонщина. Совещание с нашими пограничниками об актуальной ситуации и условиях службы в прифронтовых областях" , – говорится в сообщении.

Зеленский поздравил пограничников-разведчиков с профессиональным праздником и отметил, что украинские пограничники делают большую работу, в частности, в последние десять лет войны с Россией.

Также президент провел совещание с военными "в особом формате".