Зеленський на Херсонщині провів наради з прикордонниками та військовими
Президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Херсонської області провів наради з прикордонниками розвідниками, а також військовим командуванням.
Про це йдеться в дописах, оприлюднених в соцмережах президента.
"Херсонщина. Нарада з нашими прикордонниками про актуальну ситуацію та умови служби в прифронтових областях", – йдеться в повідомленні.
Зеленський привітав прикордонників-розвідників з професійним святом та зазначив, що українські прикордонники роблять велику роботу, зокрема впродовж останніх десяти років війни з Росією.
Також президент провів нараду з військовими "в особливому форматі".
"Ключове питання – ситуація на основних напрямках фронту. Наші оборонні дії. Авдіївка. Куп’янський напрямок. Південь", – йдеться в повідомленні.