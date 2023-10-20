Зеленський на Херсонщині провів наради з прикордонниками та військовими

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Херсонської області провів наради з прикордонниками розвідниками, а також військовим командуванням.

Про це йдеться в дописах, оприлюднених в соцмережах президента.

"Херсонщина. Нарада з нашими прикордонниками про актуальну ситуацію та умови служби в прифронтових областях", – йдеться﻿ в повідомленні.

Зеленський привітав прикордонників-розвідників з професійним святом та зазначив, що українські прикордонники роблять велику роботу, зокрема впродовж останніх десяти років війни з Росією.

Також президент провів нараду з військовими "в особливому форматі".

"Ключове питання – ситуація на основних напрямках фронту. Наші оборонні дії. Авдіївка. Куп’янський напрямок. Південь", – йдеться﻿ в повідомленні.