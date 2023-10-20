Прокуратура направила в суд дело митрополита Павла об оправдании агресии РФ

В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего митрополита УПЦ (Московского патриархата) и наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.﻿ Об этом заявили в Киевской областной прокуратуре, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Дело было направлено в Печерский районный суд в столице.

В обвинительном акте в отношении священнослужителя указываются факты оправдания им агрессии России против Украины и "нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений" (ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса).

Как было установлено следствием, являясь наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры обвиняемый "представлял агрессию России как внутренний гражданский конфликт".

"В телефонных разговорах с верующими своими высказываниями он разжигал национальную, региональную и религиозную вражду. Это подтверждено выводами соответствующих экспертиз" , - говорится в сообщении.

Так, рассказали в прокуратуре, священнослужитель делал заявления, оправдывающие действия государства-агрессора.

"В своих выступлениях он неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения. Также установлены факты общения митрополита со свидетелем в уголовном производстве, несмотря на соответствующий запрет на это в решении суда" , - рассказали в прокуратуре.

Дело митрополита Павла

Добавим, что 7 августа экс-наместник Киево-Печерской лавры вышел из Лукьяновского СИЗО под 33 миллиона гривен залога. Его обязали носить электронный браслет и не покидать свое местожительство без разрешения.

Отметим, что митрополиту Павлу объявлено подозрение в разжигании межрелигиозной розни (с. 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии РФ (ст. 436-2 УКУ).

И в случае доказательства вины ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Сам же представитель Московского патриархата отрицает свою причастность к поддержке агрессии РФ против Украины.