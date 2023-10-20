Прокуратура направила до суду справу митрополита Павла про виправдання агресії РФ

До суду направили обвинувальний акт щодо колишнього митрополита УПЦ (Московського патріархату) та намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) за виправдання збройної агресії РФ проти України.﻿ Про це заявили в Київській обласній прокуратурі, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Справа була направлена до Печерського районного суду у столиці.

У обвинувальному акті щодо священнослужителя зазначаються факти виправдання ним агресії Росії проти України та "порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності та релігійних переконань" (ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 161 Кримінального) кодексу).

Як було встановлено слідством, будучи намісником Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, обвинувачений "представляв агресію Росії як внутрішній громадянський конфлікт".

"У телефонних розмовах з віруючими своїми висловлюваннями він розпалював національну, регіональну та релігійну ворожнечу. Це підтверджено висновками відповідних експертиз" , - йдеться у повідомленні.

Так, розповіли у прокуратурі, священнослужитель робив заяви, які виправдовують дії держави-агресора.

"У своїх виступах він неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди віруючих інших конфесій та намагався сформувати до них ворожі настрої. Також встановлено факти спілкування митрополита зі свідком у кримінальному провадженні, незважаючи на відповідну заборону на це у рішенні суду" , - розповіли .

Справа митрополита Павла

Додамо, що 7 серпня, екснамісник Києво-Печерської лаври вийшов із Лук'янівського СІЗО під 33 мільйони гривень застави. Його зобов'язали носити електронний браслет і залишати своє місце проживання без дозволу.

Зазначимо, що митрополиту Павлу оголошено підозру у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправдання збройної агресії РФ (ст. 436-2 ККУ).

І у разі доказу провини йому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Сам представник Московського патріархату заперечує свою причетність до підтримки агресії РФ проти України.