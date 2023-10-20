В Минздраве сообщили, сколько умерших в Украине от COVID-19 за последнюю неделю

В Украине увеличилось количество больных ОРВИ, гриппом и COVID-19 на 20% за последнюю неделю — с 9 по 15 октября зафиксировали уже 143 300 случаев, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

За это время в стране зарегистрировано 34 летальных исхода в результате COVID-19 среди людей в возрасте 35+ лет. Смерти в результате гриппа – не зарегистрированы.

"В Украине наблюдается увеличение количества больных острыми респираторно-вирусными инфекциями, которые являются традиционными для осенне-зимнего периода" , — говорят в Минздраве.

Больше всего больных в Киевской, Ровенской и Житомирской областях. Меньше случаев заболевания зарегистрировано в Запорожской и Херсонской областях.

Всего по Украине 3 330 человек попали в больницы с заболеваниями ОРВИ, гриппом и COVID-19.

Среди пациентов, нуждавшихся в госпитализации, 57% – дети до 17 лет.

Грипп штамма А обнаружили в Ивано-Франковской области, в Черновицкой области циркулирует грипп типа В.

В Минздраве напоминают, что самая действенная профилактика гриппа – это ежегодная вакцинация, которая рекомендуется, однако не входит в перечень бесплатных вакцин.

В Украине доступны две вакцины – французского и корейского производства – против гриппа, которые прошли государственный контроль соответствия показателям качества и продаются в аптеках.

Почти 7 тысяч украинцев уже привились против гриппа.

Вакцинация против COVID-19 остается бесплатной для каждого украинца.

Вакцинироваться можно в прививочных пунктах или в амбулатории через запись у семейного врача.

Медики используют вакцины Janssen (производитель Johnson&Johnson) и Comirnaty (производитель Pfizer).

"Бустерная — дополнительная прививка — рекомендована людям старше 60 лет; тем, кто имеет серьезные сопутствующие болезни; лицам, которые находятся в группе риска тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной болезни. Потребность в дополнительной бустерной прививке определяет врач, учитывая историю болезни пациента и принятые рекомендации Минздравом Украины" , – говорят в Минздраве.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения сообщило, что в Украине в шести областях обнаружили случаи нового подвида COVID-19 под названием Эрис.