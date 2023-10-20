У МОЗ повідомили, скільки померлих в Україні від COVID-19 за останній тиждень

В Україні зросла кількість хворих на ГРВІ, грип та COVID-19 на 20% за останній тиждень — з 9 по 15 жовтня зафіксували вже 143 300 випадків, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я.

За цей час в країні зареєстровано 34 летальних випадки внаслідок COVID-19 серед людей віком 35+ років. Смертей внаслідок грипу – не зареєстровано.

"В Україні спостерігається збільшення кількості хворих на гострі респіраторно-вірусні інфекції, які є традиційними для осінньо-зимового періоду" , – кажуть у МОЗ.

Найбільше хворих у Київській, Рівненській та Житомирській областях. Найменше випадків захворювання зареєстровано у Запорізькій та Херсонській областях.

Загалом по Україні 3 330 людей потрапили до лікарень з захворюваннями на ГРВІ, грип та COVID-19.

Серед пацієнтів, які потребували госпіталізації, 57 % – діти віком до 17 років.

Грип штаму А виявили в Івано-Франківській області, в Чернівецькій області циркулює грип типу В.

У МОЗ нагадують, що найдієвіша профілактика грипу – це щорічна вакцинація, яка є рекомендованою, однак не входить до переліку безоплатних вакцин.

В Україні доступні дві вакцини – французького та корейського виробництва – проти грипу, які пройшли державний контроль відповідності показникам якості та продаються в аптеках.

Майже 7 тисяч українців вже зробили щеплення проти грипу.

Вакцинація проти COVID-19 також залишається безоплатною для кожного українця.

Вакцинуватися можна у пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у сімейного лікаря.

Медики використовують вакцини Janssen (виробник Johnson&Johnson) та Comirnaty (виробник Pfizer).

"Бустерне – додаткове щеплення – рекомендоване людям, старшим за 60 років; тим, хто має серйозні супутні хвороби; особам, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби. Потребу у додатковому бустерному щепленні визначає лікар з огляду на історію хвороби пацієнта та прийняті рекомендації МОЗ України" , – кажуть у МОЗ.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в Україні у шести областях виявили випадки нового підвиду COVID-19 під назвою Еріс.