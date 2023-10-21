Генштаб: ВСУ уничтожили еще 790 российских захватчиков и 16 танков
Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает, что за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 790 российских захватчиков, 16 танков и 55 боевых бронированных машин, сообщает Украинская правда.
Об этом говорят оперативные данные Генштаба ВСУ на утро 21 октября.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 292850 (+790) человек,
- танков - 5063 (+16) ед,
- боевых бронированных машин/APV - 9612 (+55) ед,
- артиллерийских систем - 7017 (+5) ед,
- РСЗО / MLRS - 822 (+0) ед,
- средства ПВО - 548 (+0) ед,
- самолетов - 320 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5330 (+4),
- крылатые ракеты - 1535 (+0),
- корабли / катера - 20 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9391 (+21) ед,
- специальная техника - 990 (+5).