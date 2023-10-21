Генштаб: ЗСУ знищили ще 790 російських загарбників та 16 танків
Генштаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу українські захисники знищили 790 російських загарбників, 16 танків та 55 бойових броньованих машин, повідомляє Українська правда.
Про це говорять оперативні дані Генштабу ЗСУ на ранок 21 жовтня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 292850 (+790) осіб,
- танків ‒ 5063 (+16) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 9612 (+55) од,
- артилерійських систем – 7017 (+5) од,
- РСЗВ / MLRS – 822 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 548 (+0) од,
- літаків – 320 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5330 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1535 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9391 (+21) од,
- спеціальна техніка ‒ 990 (+5).