Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк, Приватбанк и благотворительный фонд «Жизнелюб» создали газету по финансовой грамотности

Национальный банк в партнерстве с АБ КБ «Приватбанк» и БО «БФ «Жизнелюб» выпустили информационный бюллетень по финансовой грамотности для людей старшего возраста – газету «Финансовая мудрость».

«Финансовая мудрость» - это бесплатная социальная газета, благодаря которой люди старшего возраста смогут улучшить свою финансовую обознанность. Она будет содержать информацию о пользовании финансовыми услугами, защите прав потребителей финансовых услуг, правилах безопасных расчетов платежной картой, защите от финансового мошенничества и т.п.

Первый выпуск газеты посвящен вопросам финансовой безопасности.

С электронной версией первого выпуска газеты можно ознакомиться на сайте﻿ финансовой грамотности «Гаразд.

2. Ощадбанк возобновил продажу безналичной валюты через «Мобильный Ощад»

16 октября 2023 года Ощадбанк сообщил о возобновлении продажи безналичной валюты через приложение «Мобильный Ощад». Таким образом, число банков, с помощью которых можно купить валюту онлайн без подтверждения оснований или каких-либо обязательств (т.е. не на депозит), выросло до 41. Причем евро онлайн можно купить только в 39 банках: Аккордбанк и Мотор Банк продают таким образом только доллары США.

3. Банк инвестиций и сбережений (БИС) запустил программу кешбэка

К банкам, начисляющим кешбэк за платежи по картам, присоединился (хоть и не на постоянной основе) Банк инвестиций и сбережений.

Кешбэк будет начисляться по картам, открытым в рамках тарифного плана «Зарплатный», тарифного плана «Зарплатная карта», тарифного плана «Бизешка», тарифного плана «єВідновлення».

Для разных тарифных планов будут действовать различные наборы категорий кешбэка. Так, например, по зарплатной карте кешбэк будет начисляться по следующим категориям покупок:

- химчистки: 10%;

- товары для животных: 2%;

- аптеки: 1%;

- продукты: 1%;

- АЗС: 1% .



По кредитной карте «Бизешка» кешбэк будет начисляться по следующим категориям покупок:

- все для дома: 10%; - одежда и обувь: 1,5%;

- кафе и рестораны:1,5%;

- продукты: 1%;

- АЗС: 1% . Срок действия программы - с 16.10.2023 по 30.11.2023 года.

4. Ощадбанк существенно меняет свои карточные тарифы

С 1 декабря 2023 года существенно изменятся тарифы по картам, эмитированным Ощадбанком. Стоимость выполнения многих банковских операций возрастет, причем некоторых - в 2 и более раз. С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке﻿.

5. Парад кешбэков от Приватбанка

Приватбанк продолжает радовать своих клиентов акциями, в рамках которых клиенты банка могут получить кешбэк или скидку при оплате его картой.

Так, с 18 октября 2023 года до 10 января 2024 года при оплате картой Приватбанка Mastercard «Універсальная»/«Универсальна Gold», а также премиальной картой (Platinum, World Black Edition, World Elite від Mastercard) на сайте Rozetka действует скидка в размере 5%.

Скидка предоставляется на товары со специальной отметкой «-5% скидки» на товары от 500 гривен.

При оформлении заказа необходимо выбрать «Оплатить сейчас» и способ оплаты «-5% скидки при оплате от 500 гривен картой Mastercard Універсальна/Універсальна Gold от ПриватБанка». Ограничения по сумме кешбэка нет.

Кроме того, с 18 октября 2023 года по 17 января 2024 года можно получить 3% кешбэка при расчете картами «Универсальная», «Универсальная Голд», «Карта для выплат» или премиальными картами любой международной платежной системы в любых кафе и ресторанах.

Максимальная сумма кешбэка – 500 грн в месяц (или 1500 гривен за весь период действия акции) с учетом налога на доходы физических лиц. Выплата кешбэка производится на следующей неделе после оплаты картой.

Чтобы принять участие в этой акции, нужно зарегистрироваться на страничке﻿ этой акции.