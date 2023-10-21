Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк, Приватбанк та благодійний фонд «Життєлюб» створили газету з фінансової грамотності

Національний банк у партнерстві з АБ КБ «Приватбанк» та БТ «БФ «Життєлюб» випустили інформаційний бюлетень із фінансової грамотності для людей старшого віку – газету «Фінансова мудрість».

"Фінансова мудрість" - це безкоштовна соціальна газета, завдяки якій люди старшого віку зможуть покращити свою фінансову пізнаність. Вона міститиме інформацію про користування фінансовими послугами, захист прав споживачів фінансових послуг, правила безпечних розрахунків платіжною карткою, захист від фінансового шахрайства тощо.

Перший випуск газети присвячений питанням фінансової безпеки.

З електронною версією першого випуску газети можна ознайомитися на сайті фінансової грамотності «Гаразд.

2. Ощадбанк відновив продаж безготівкової валюти через «Мобільний Ощад»

16 жовтня 2023 року Ощадбанк повідомив про поновлення продажу безготівкової валюти через додаток «Мобільний Ощад». Таким чином, кількість банків, за допомогою яких можна купити валюту онлайн без підтвердження підстав або будь-яких зобов'язань (тобто не на депозит), зросла до 41. Причому євро онлайн можна купити лише у 39 банках: Акордбанк та Мотор Банк продають таким чином лише долари США.

3. Банк інвестицій та заощаджень (ВІС) запустив програму кешбеку

До банків, що нараховують кешбек за платежі за картами, приєднався (хоч і не на постійній основі) Банк інвестицій та заощаджень.

Кешбек нараховуватиметься за картками, відкритими у рамках тарифного плану «Зарплатний», тарифного плану «Зарплатна карта», тарифного плану «Бізешка», тарифного плану «ЄВідновлення».

Для різних тарифних планів діятимуть різноманітні набори категорій кешбеку. Так, наприклад, за зарплатною карткою кешбек нараховуватиметься за такими категоріями покупок:

- хімчистки: 10%;

- Товари для тварин: 2%;

- аптеки: 1%;

- Продукти: 1%;

- АЗС: 1%.



За кредитною карткою «Бізешка» кешбек нараховуватиметься за такими категоріями покупок:

- все для дому: 10%; - одяг та взуття: 1,5%;

- кафе та ресторани: 1,5%;

- Продукти: 1%;

- АЗС: 1%. Термін дії програми – з 16.10.2023 по 30.11.2023 року.

4. Ощадбанк суттєво змінює свої карткові тарифи

З 1 грудня 2023 року суттєво зміняться тарифи за картками, емітованими Ощадбанком. Вартість виконання багатьох банківських операцій зросте, причому деяких - у 2 та більше разів. З повним переліком змін можна ознайомитись за посиланням.

5. Парад кешбеків від Приватбанку

Приватбанк продовжує тішити своїх клієнтів акціями, в рамках яких клієнти банку можуть отримати кешбек або знижку під час оплати його карткою.

Так, з 18 жовтня 2023 до 10 січня 2024 року при оплаті карткою Приватбанку Mastercard «Універсальна»/«Універсальна Gold», а також преміальною карткою (Platinum, World Black Edition, World Elite від Mastercard) на сайті Rozetka діє знижка у розмірі 5 %.

Знижка надається на товари із спеціальною відміткою «-5% знижки» на товари від 500 гривень.

При оформленні замовлення необхідно обрати «Сплатити зараз» та спосіб оплати «-5% знижки при оплаті від 500 гривень карткою Mastercard Універсальна/Універсальна Gold від ПриватБанку». Обмеження за сумою кешбеку немає.

Крім того, з 18 жовтня 2023 року по 17 січня 2024 року можна отримати 3% кешбеку при розрахунку картками «Універсальна», «Універсальна Голд», «Карта для виплат» або преміальними картками будь-якої міжнародної платіжної системи у будь-яких кафе та ресторанах.

Максимальна сума кешбеку – 500 грн. на місяць (або 1500 грн. за весь період дії акції) з урахуванням податку на доходи фізичних осіб. Виплата кешбеку здійснюється наступного тижня після оплати карткою.

Щоб взяти участь у цій акції, потрібно зареєструватися на сторінці цієї акції.