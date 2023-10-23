ПВО ночью сбила 13 "Шахедов" и ракету – Воздушные силы

В ночь на 23 октября российские оккупанты запустили по Украине беспилотники и ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить все воздушные цели: 13 "Шахедов", разведывательный дрон и ракету Х-59.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Беспилотниками-камикадзе типа Shahed противник атаковал с мыса Чауда в оккупированном Крыму. "Шахеды" оккупанты направили в направлении южных, восточных и центральных регионов Украины. По маршруту следования ударных БПЛА работала противовоздушная оборона.

Ракету Х-59 запустили из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области. Беспилотник не установленного типа, вероятно, был запущен с северной границы.