ПВО ночью сбила 13 "Шахедов" и ракету – Воздушные силы
В ночь на 23 октября российские оккупанты запустили по Украине беспилотники и ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить все воздушные цели: 13 "Шахедов", разведывательный дрон и ракету Х-59.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Беспилотниками-камикадзе типа Shahed противник атаковал с мыса Чауда в оккупированном Крыму. "Шахеды" оккупанты направили в направлении южных, восточных и центральных регионов Украины. По маршруту следования ударных БПЛА работала противовоздушная оборона.
Ракету Х-59 запустили из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области. Беспилотник не установленного типа, вероятно, был запущен с северной границы.
"Благодаря успешной боевой работе зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп, авиации Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, все воздушные цели были уничтожены: 13 БпЛА "Shahed-136/131", 1 управляемая авиационная ракета Х-59, ударный БпЛА (тип не установлен)", – сообщили в Воздушных силах.