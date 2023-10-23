ППО вночі збила 13 "Шахедів" та ракету – Повітряні сили
У ніч на 23 жовтня російські окупанти запустили по Україні безпілотники та ракети. Силам ППО вдалося знищити всі повітряні цілі: 13 "Шахедів", розвідувальний дрон та ракету Х-59.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Безпілотниками-камікадзе типу Shahed противник атакував із мисe Чауда в окупованому Криму. "Шахеди" окупанти спрямували напрямках південних, східних та центральні регіонів України. По маршруту слідування ударних БпЛА працювала протиповітряна оборона.
Ракету Х-59 запустили з літака Су-34 з повітряного простору окупованої частини Запорізької області. Безпілотник не встановленого типу ймовірно був запущений з північного кордону.
"Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, усі повітряні цілі було знищено: 13 БпЛА “Shahed-136/131”, 1 керовану авіаційну ракету Х-59, 1 ударний БпЛА (тип не встановлено)", – повідомили в Повітряних силах.