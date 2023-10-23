ППО вночі збила 13 "Шахедів" та ракету – Повітряні сили

У ніч на 23 жовтня російські окупанти запустили по Україні безпілотники та ракети. Силам ППО вдалося знищити всі повітряні цілі: 13 "Шахедів", розвідувальний дрон та ракету Х-59.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Безпілотниками-камікадзе типу Shahed противник атакував із мисe Чауда в окупованому Криму. "Шахеди" окупанти спрямували напрямках південних, східних та центральні регіонів України. По маршруту слідування ударних БпЛА працювала протиповітряна оборона.

Ракету Х-59 запустили з літака Су-34 з повітряного простору окупованої частини Запорізької області. Безпілотник не встановленого типу ймовірно був запущений з північного кордону.