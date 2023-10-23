ЕС обсуждает призыв к "гуманитарной паузе" между Израилем и ХАМАСом

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в понедельник призвал ускорить доставку помощи в сектор Газа и заявил, что Евросоюз обсуждает призыв к "гуманитарной паузе" в кампании Израиля против ХАМАСа, сообщает Европейская правда.

Об этом Боррель сказал перед прибытием на встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник.

"Конечно, мы обсудим гуманитарную паузу. В Каире (на саммите для поиска путей решения палестино-израильского конфликта. – Ред.) это активно обсуждали и генсек ООН призвал к этому" , – отметил Боррель.

Он выразил уверенность, что этот вопрос будет на повестке дня следующей встречи лидеров ЕС.

"Что важно, так это больше, быстрее... заняться основными вещами, которые позволят восстановить водо- и электроснабжение (в секторе Газы. – Ред.)" , – сказал также Боррель.

Европейский парламент 19 октября призвал к "гуманитарной паузе" в боевых действиях между Израилем и ХАМАС и выразил "серьезную обеспокоенность" ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Израиль взял сектор в полную осаду с начала войны, начавшейся после нападения ХАМАС, отказываясь пропускать топливо, воду и продовольствие.

Армия Израиля проводит кампанию массированных бомбардировок сектора Газа с 7 октября, но до сих пор не начала свою наземную военную акцию.

По данным СМИ, правительство США давило на Израиль, чтобы тот отложил свое наземное вторжение, чтобы выиграть время для освобождения большего количества заложников.