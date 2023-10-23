Євросоюз обговорює заклик до "гуманітарної паузи" між Ізраїлем та ХАМАСом

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель у понеділок закликав прискорити доставку допомоги в сектор Гази і заявив, що Євросоюз обговорює заклик до "гуманітарної паузи" в кампанії Ізраїлю проти ХАМАС, повідомляє Європейська правда.

Про це Боррель сказав перед прибуттям на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок.

"Звичайно, ми обговоримо гуманітарну паузу. У Каїрі (на саміті для пошуку шляхів розв'язання палестино-ізраїльського конфлікту. – Ред.) це активно обговорювали і генсек ООН закликав до цього" , – зазначив Боррель.

Він висловив упевненість, що це питання буде на порядку денному наступної зустрічі лідерів ЄС.

"Що важливо, так це більше, швидше... зайнятися основними речами, які дозволять відновити водо- та електропостачання (в секторі Гази. – Ред.)" , – сказав також Боррель.

Європейський парламент 19 жовтня закликав до "гуманітарної паузи" в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС і висловив "серйозну стурбованість" погіршенням гуманітарної ситуації в секторі Гази.

Ізраїль взяв сектор у повну облогу з початку війни, що розпочалась після нападу ХАМАС, відмовляючись пропускати паливо, воду та продовольство.

Армія Ізраїлю проводить кампанію масованих бомбардувань сектору Гази з 7 жовтня, але досі не почала свою наземну військову акцію.