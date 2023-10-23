Еще одна партия гумдопомощи поступила в Cектор Газа – CNN

Через пропускной пункт "Рафах" между Cектором Газа и Египтом в понедельник проехал третий конвой с гуманитарной помощью. Об этом передает с места происшествия журналист CNN, сообщает Укринформ.

Количество грузовиков, пересекших "Рафах", пока не уточняется.

По меньшей мере 34 грузовика с едой, водой, лекарствами и медицинским оборудованием прибыли в Газу из Египта через "Рафах" в субботу и воскресенье.

Воскресный конвой был подвергнут "дополнительным" проверкам безопасности, сообщил представитель службы безопасности.

По оценкам ООН, для удовлетворения потребностей жителей Газы нужно направлять около 100 грузовиков ежедневно.