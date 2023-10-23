Ще одна партія гумдопомоги надійшла до Cектору Гази – CNN

Через пропускний пункт "Рафах" між Cектором Гази і Єгиптом у понеділок проїхав третій конвой з гуманітарною допомогою. Про це передає з місця події журналіст CNN, повідомляє Укрінформ.

Кількість вантажівок, яка перетнула "Рафах", поки що не уточнюється.

Щонайменше 34 вантажівки з їжею, водою, ліками та медичним обладнанням прибули до Гази з Єгипту через "Рафах" у суботу та неділю.

Недільний конвой був підданий "додатковим" перевіркам безпеки, повідомив представник служби безпеки.

За оцінками ООН, для задоволення потреб мешканців Гази потрібно направляти близько 100 вантажівок з допомогою щодня.