В ВСУ объяснили, что может означать вывод носителей "Калибров" на дежурство

Для вывода в Черное море фрегатов РФ с ракетами типа "Калибр" может быть несколько оснований. Как обычное бряцание оружием, которое любят в Кремле, так и настоящая угроза в связи с их реальным пуском и обстрелом Украины. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"По нашей официальной сводке, зафиксирован вывод двух фрегатов ракетоносителей. Это 16 ракет типа "Калибр" могут быть готовыми к применению. Развернута корабельная группировка сейчас до 8 единиц" , - рассказала она.

По словам Гуменюк, одна из них - в Азовском море, семь продолжают дежурство и патрулирование в Черном море, но в том самом условно "безопасном" для себя районе, в котором они держатся последние несколько месяцев.

Как отметила спикер, то, что оккупанты вывели на дежурство надводные ракетоносители может быть бряканьем оружием.

"Поскольку враг пытается всеми силами давить на гражданское судоходство и угрожать по всем направлениям" , - говорит Гуменюк.

С другой стороны, по ее данным, это может быть и действительным повышением ракетной опасности.