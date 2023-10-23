У ЗСУ пояснили, що може означати виведення носіїв "Калібрів" на чергування
Для виведення в Чорне море фрегатів РФ з ракетами типу "Калібр" може бути кілька підстав. Як звичайне брязкання зброєю, яке полюбляють у Кремлі, так і справжня загроза у зв'язку з їх реальним пуском та обстрілом України. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"За нашим офіційним зведенням, зафіксовано виведення двох фрегатів ракетоносіїв. Це 16 ракет типу "Калібр" можуть бути готовими до застосування. Розгорнуто корабельне угрупування зараз до 8 одиниць", - розповіла вона.
За словами Гуменюк, одна з них - в Азовському морі, сім продовжують чергування і патрулювання в Чорному морі, але в тому самому умовно "безпековому" для себе районі, в якому вони тримаються останні декілька місяців.
Як зазначила спікер, те, що окупанти вивели на чергування надводні ракетоносії може бути бряцанням зброєю.
"Оскільки ворог намагається всіма силами тиснути на цивільне судноплавство і загрожувати на всіх напрямках", - каже Гуменюк.
З іншого боку, за її даними, це може бути і дійсним підвищенням ракетної небезпеки.
"Оскільки довгий час не було ракетних ударів із застосуванням ракет морського базування і може бути використана така зброя", - припустила спікерка.