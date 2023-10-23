У ЗСУ пояснили, що може означати виведення носіїв "Калібрів" на чергування

Для виведення в Чорне море фрегатів РФ з ракетами типу "Калібр" може бути кілька підстав. Як звичайне брязкання зброєю, яке полюбляють у Кремлі, так і справжня загроза у зв'язку з їх реальним пуском та обстрілом України. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"За нашим офіційним зведенням, зафіксовано виведення двох фрегатів ракетоносіїв. Це 16 ракет типу "Калібр" можуть бути готовими до застосування. Розгорнуто корабельне угрупування зараз до 8 одиниць" , - розповіла вона.

За словами Гуменюк, одна з них - в Азовському морі, сім продовжують чергування і патрулювання в Чорному морі, але в тому самому умовно "безпековому" для себе районі, в якому вони тримаються останні декілька місяців.

Як зазначила спікер, те, що окупанти вивели на чергування надводні ракетоносії може бути бряцанням зброєю.

"Оскільки ворог намагається всіма силами тиснути на цивільне судноплавство і загрожувати на всіх напрямках" , - каже Гуменюк.

З іншого боку, за її даними, це може бути і дійсним підвищенням ракетної небезпеки.