Полезные привычки, которые сэкономят средства для вашего кошелька

Национальный банк Украины презентовал сайт по финансовой грамотности "Гаразд". Это бесплатная онлайн-платформа, благодаря которой вы сможете получить достаточный уровень финансовых знаний для принятия ответственных решений по персональным финансам.

Финансовую консультантку сайта зовут Горпынкой. Она знает все о финансовых услугах, поэтому сможет ответить на любые вопросы и поможет вам не потеряться в водовороте финансовой информации.

В этой статье Горпинка делится 7 идеями о финансовых привычках, которые следует развивать человеку, стремящемуся повысить свой уровень финансовой грамотности.

Полезные финансовые привычки – первый шаг к финансовой устойчивости и благополучию. Работайте над своими навыками и результаты будут оказывать положительное влияние на ваше финансовое состояние.

Планировать бюджет. Эта привычка позволит держать свои деньги под контролем. Прежде чем планировать личный бюджет, следует провести аудит ваших доходов и расходов и проанализировать их. Регулярно экономить. Измените свое финансовое поведение и превратите сбережения в хорошую привычку. Прежде всего сформируйте финансовую "подушку безопасности", которая будет равна сумме расходов человека или семьи за период не менее трех месяцев. Ставить финансовые цели. Ваши мечты могут стать финансовыми целями. Для этого сформулируйте вашу цель четко и установите сроки ее достижения. Анализировать свои затраты и искать пути оптимизации. Сколько вы потратили на эмоциональные покупки? Как давно вы проверяли платные подписки? Критический подход позволит вам по-новому взглянуть на ваши деньги. Тщательно изучать условия предоставления финансовых услуг. Прежде чем воспользоваться финансовой услугой, выясните все условия ее получения и внимательно прочтите договор. Если вы планируете оформить депозит или договор страхования, взять кредит или воспользоваться другой услугой, внимательно читайте все условия. Ведь это документ, который вы обязуетесь придерживаться, ставя свою подпись. Искать пути увеличения своих доходов. Проанализируйте свои способности и компетентности. Возможно, следует сменить работу, найти подработку или задуматься о формировании источника пассивного дохода. Заниматься финансовым самообразованием. Книги, образовательные курсы и другие возможности обучения – используйте их, чтобы повысить свой уровень финансовой грамотности.

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Этот материал подготовлен Национальным банком Украины при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC) в партнерстве с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и Фондом эффективного управления правительства Великобритании в Украине (GGF). Содержание является исключительно ответственностью автора.