Корисні звички, що заощадять кошти для вашого гаманця

Національний банк України презентував cайт з фінансової грамотності “Гаразд”. Це безкоштовна онлайн-платформа, завдяки якій ви зможете здобути достатній рівень фінансових знань, щоб ухвалювати відповідальні рішення щодо персональних фінансів.

Фінансову консультантку сайту звуть Горпинкою. Вона знає все про фінансові послуги, тож зможе відповісти на будь-які питання та допоможе вам не загубитися у вирі фінансової інформації.

У цій статті Горпинка ділиться 7 ідеями щодо фінансових звичок, які варто розвивати людині, що прагне підвищити свій рівень фінансової грамотності.

Корисні фінансові звички – перший крок до фінансової стабільності і благополуччя. Працюйте над своїми навичками і результати матимуть позитивний вплив на ваш фінансовий стан.

Планувати бюджет. Ця звичка дозволить тримати свої фінанси під контролем. Перед тим, як планувати особистий бюджет, варто провести аудит ваших доходів і витрат та проаналізувати їх. Регулярно заощаджувати. Змініть свою фінансову поведінку та перетворіть заощадження в хорошу звичку. Насамперед сформуйте фінансову “подушку безпеки”, що дорівнюватиме сумі витрат людини або родини за період щонайменше трьох місяців. Ставити фінансові цілі. Ваші мрії можуть стати фінансовими цілями. Для цього сформулюйте вашу ціль чітко та встановіть терміни для її досягнення. Аналізувати свої витрати та шукати шляхи для їх оптимізації. Скільки ви витратили на “емоційні” покупки? Як давно ви перевіряли платні підписки? Критичний підхід дозволить вам по-новому поглянути на ваші фінанси. Ретельно вивчати умови надання фінансових послуг. Перед тим, як скористатися фінансовою послугою, з’ясуйте усі умови її отримання та уважно прочитайте договір. Якщо ви плануєте оформити депозит або договір страхування, взяти кредит чи скористатися іншою послугою, уважно та прискіпливо читайте усі умови. Адже це документ, якого ви зобов’язуєтесь дотримуватися, ставлячи свій підпис. Шукати шляхи для збільшення своїх доходів. Проаналізуйте свої можливості та компетентності. Можливо, варто змінити роботу, знайти підробіток або замислитися про формування джерела пасивного доходу. Займатися фінансовою самоосвітою. Книги, освітні курси та інші можливості для навчання – використовуйте їх, щоб підвищити свій рівень фінансової грамотності.

Щоб завжди бути в курсі фінансових новин, що здатні вплинути на ваш гаманець, стежте за публікаціями на сайті “Гаразд”.

Цей матеріал підготовлено Національним банком України за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у партнерстві з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO) та Фондом ефективного врядування Уряду Великої Британії в Україні (GGF). Зміст є винятково відповідальністю автора.