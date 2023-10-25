Байден поздравил нового спикера Конгресса и призвал поддержать помощь Украине

Президент США Джо Байден поздравил республиканца Майка Джонсона с избранием на должность спикера Палаты представителей и призвал его способствовать принятию в Конгрессе дополнительного финансирования, в том числе и для Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении Байдена.

Американский президент напомнил, что ранее подтвердил готовность работать с любым спикером нижней палаты Конгресса независимо от того, какую партию он представляет.

Он добавил, что в течение избрания Палатой представителей спикера подготовил "исторический пакет дополнительного финансирования, который укрепляет наши двухпартийные интересы национальной безопасности в Израиле и Украине, защищает наши границы и инвестирует в американский народ".

"Эти приоритеты были одобрены лидерами обеих партий. Мы должны действовать быстро, чтобы удовлетворить наши потребности в области национальной безопасности и избежать правительственного шатдауна через 22 дня", – отметил Байден, призывая одобрить пакет.

На фоне сопротивления радикальных республиканцев, которые не хотят поддержки Киева оружием, Белый дом в пятницу, 20 октября, обратился в Конгресс США с запросом на почти $105 миллиардов на финансирование помощи Украине, Израилю и безопасности границ США в одном пакете.

Этот бюджетный запрос в Конгресс США предусматривает около $61,4 млрд для Украины, из которых $46,1 млрд составляют оборонные расходы и $11,8 млрд – прямая бюджетная поддержка.

Но Палата представителей США не могла принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, без спикера. Им в среду избрали республиканца-трамписта Майка Джонсона, который ранее выступал против дополнительной поддержки Киева.