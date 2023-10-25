Байден привітав нового спікера Конгресу та закликав підтримати допомогу Україні

Президент США Джо Байден привітав республіканця Майка Джонсона з обранням на посаду спікера Палати представників і закликав його сприяти ухваленню в Конгресі додаткового фінансування, зокрема й для України, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в опублікованій на сайті Білого дому заяві Байдена.

Американський президент нагадав, що раніше підтвердив готовність працювати з будь-яким спікером нижньої палати Конгресу незалежно від того, яку партію він представляє.

Він додав, що протягом обрання Палатою представників спікера підготував "історичний пакет додаткового фінансування, який зміцнює наші двопартійні інтереси національної безпеки в Ізраїлі та Україні, захищає наші кордони та інвестує в американський народ".

"Ці пріоритети були схвалені лідерами обох партій. Ми повинні діяти швидко, щоб задовольнити наші потреби в галузі національної безпеки і уникнути урядового шатдауну через 22 дні", – зазначив Байден, закликаючи схвалити пакет.

На тлі спротиву радикальних республіканців, які не хочуть підтримки Києва зброєю, Білий дім у п’ятницю, 20 жовтня, звернувся до Конгресу США із запитом на майже $105 мільярдів на фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та безпеки кордонів США в одному пакеті.

Цей бюджетний запит до Конгресу США передбачає близько $61,4 млрд для України, з яких $46,1 млрд складають оборонні витрати і $11,8 млрд – пряма бюджетна підтримка.

Але Палата представників США не могла ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, без спікера. Ним у середу обрали республіканця-трампіста Майка Джонсона, який раніше виступав проти додаткової підтримки Києва.