ГУР: В Бердянске взорвали авто с представителями ФСБ
23 октября в оккупированном Бердянске взорвали авто, в котором находились четверо представителей ФСБ России. Об этом заявили в Главном управлении разведки.
По данным разведки подрыв устроили украинские подпольщики. Авто взорвалось вблизи гостиницы Jasmin Guest-House, которую российские спецслужбы превратили в свою "базу".
"Среди ликвидированных в Бердянске оккупантов ― российский военный преступник, совершавший зверские пытки местных граждан Украины", – говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что после подрыва авто "гауляйтер" временно оккупированной части Запорожской области распорядился увеличить комендантский час с 21:00 до 05:00. Представители ФСБ после инцидента немедленно покинули гостиницу и перебазировались на новую базу.