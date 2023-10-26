ГУР: В Бердянске взорвали авто с представителями ФСБ

23 октября в оккупированном Бердянске взорвали авто, в котором находились четверо представителей ФСБ России. Об этом заявили в Главном управлении разведки.

По данным разведки подрыв устроили украинские подпольщики. Авто взорвалось вблизи гостиницы Jasmin Guest-House, которую российские спецслужбы превратили в свою "базу".

"Среди ликвидированных в Бердянске оккупантов ― российский военный преступник, совершавший зверские пытки местных граждан Украины" , – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что после подрыва авто "гауляйтер" временно оккупированной части Запорожской области распорядился увеличить комендантский час с 21:00 до 05:00. Представители ФСБ после инцидента немедленно покинули гостиницу и перебазировались на новую базу.