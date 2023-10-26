ГУР: У Бердянську підірвали авто з представниками ФСБ

23 жовтня в окупованому Бердянську підірвали авто, у якому перебували четверо представників ФСБ Росії. Про це заявили﻿ в Головному управлінні розвідки.

За даними розвідки, підрив влаштували українські підпільники. Авто вибухнуло поблизу готелю Jasmin Guest-House, який російські спецслужби перетворили на свою схованку.

"Серед ліквідованих у Бердянську окупантів ― російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих громадян України" , – йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що після підриву авто "гауляйтер" тимчасово окупованої частини Запорізької області розпорядився збільшити комендантську годину з 21:00 до 05:00. Представники ФСБ після інциденту негайно покинули готель та перебазувались на нову "базу".