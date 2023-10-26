Сколько денег украинцы перечислили фондам на ВСУ – данные "Опендатабот"

С января по сентябрь три крупнейших украинских фонда собрали 12,5 миллиарда гривен донатов, больше всего из них – фандрейзинговая платформа United24.﻿ Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот", сообщает Экономическая правда.

Больше донатов за первые 9 месяцев года собрала платформа United24 – 7,94 млрд грн или 63% от общего объема. Почти четверть средств – чуть больше 3 млрд гривен – получил фонд "Вернись живым", в фонд Сергея Притулы поступило около 1,5 млрд гривен (12%).

Больше донатов, собранных United24, поступило на нужды ВСУ – 89% от общего объема или 7,06 млрд грн.

Также в мае фонд начал собрание по двум новым направлениям — гуманитарному разминированию и потребностям образования и науки. В течение пяти месяцев на эти счета было перечислено 31 млн грн на 76 млн грн соответственно.

Фонд "Вернись живым" в августе 2023-го побил своеобразный рекорд — тогда на его счета поступило полмиллиарда гривен, что является лучшим показателем за последние полтора года. Больше донатов этот фонд собирал только в первые месяцы полномасштабного вторжения.

При этом, 281 млн гривен, или более половины августовских донатов, "Вернись живым" получил за пять дней — с 14 по 18 августа, когда в фонде проходил проект "Операция "Единство", в рамках которого собирались средства на 10 000 FPV -дронов с боекомплектом.

В целом с мая 2022 года на счета этого фонда в среднем поступало 320 млн гривен в месяц.

Фонд Сергея Притулы собрал рекордную сумму донатов – почти 243 млн грн – в июле. В фонде объяснили, что это связано с проведением Мегазбора на закупки украинским военным беспилотников, лодок и грузовиков. В среднем в месяц фонд Притулы собирает 170 млн грн.