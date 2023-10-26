Из-за непогоды есть обесточивания в пяти областях – Минэнерго

Из-за непогоды в Украине обесточены 98 населенных пунктов в 5 областях, в результате обстрелов - 14,5 тыс. потребителей в Донецкой области. Об этом заявили в министерстве энергетики, сообщает Укринформ.

"Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 98 населенных пунктов в Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской областях. Большинство из них - в Сумской области, где остаются без света более 8 тыс. потребителей" , - говорится в сообщении.

Из-за обстрелов в Донецкой области обесточивалось 14,5 тыс. потребителей. Кроме того, в результате боевых действий остается без энергоснабжения часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

В Херсоне после подтопления остаются обесточенными 1,2 тысячи потребителей. Ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.

В результате технологических нарушений за прошедшие сутки временно обесточивались потребители в Днепропетровской области 13,2 тыс., в Кировоградской области - почти 3 тысячи. Сейчас все заживлены.