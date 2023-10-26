Через негоду є знеструмлення в п'яти областях – Міненерго

Через негоду в Україні знестумлено 98 населених пунктів у 5 областях, внаслідок обстрілів - 14,5 тис. споживачів у Донецькій області. Про це заявили в Міністерстві енергетики, повідомляє Укрінформ.

"Через несприятливі погодні умови знеструмлено 98 населених пунктів у Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській областях. Більшість із них - на Сумщині, де залишаються без світла понад 8 тис. споживачів" , - йдеться у повідомленні.

Через обстріли на Донеччині знеструмлювалося 14,5 тис. споживачів. Крім того, внаслідок бойових дій залишається без енергопостачання частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

У Херсоні після підтоплення залишаються знеструмленими 1,2 тис. споживачів. Ремонтні роботи сповільнені через обстріли.

Внаслідок технологічних порушень минулої доби тимчасово знеструмлювалися споживачі у Дніпропетровській області 13,2 тис., у Кіровоградській області – майже 3 тисячі. Зараз усіх заживлено.