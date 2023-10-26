Нацбанк снизил учетную ставку: что это означает

Сегодня, в четверг 26 октября, состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение снизить учетную ставку НБУ сразу на 4%, с 20 до 16% годовых с 27 октября 2023 года.

Об этом на пресс-конференции руководства НБУ объявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Ставка 20% действовала с 15 сентября 2023 года.

﻿В то же время ставка доходности по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ осталась на уровне 20% годовых, а ставка рефинансирования – на уровне 22% годовых.

Что это означает?

Прежде всего, то, что банкам нет необходимости резко снижать процентные ставки по депозитам для физических лиц, а делать это планомерно, исходя из своей текущей ситуации. А вот ставки по ОВГЗ скорее всего будут снижены вслед за учетной ставкой НБУ уже в следующий вторник, когда состоится очередной аукцион Министерства финансов по размещению этих ценных бумаг.