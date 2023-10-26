Нацбанк знизив облікову ставку: що це означає

Сьогодні, у четвер, 26 жовтня, відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення знизити облікову ставку НБУ одразу на 4%, з 20 до 16% річних з 27 жовтня 2023 року.

Про це на пресконференції керівництва НБУ оголосив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Ставка 20% діяла з 15 вересня 2023 року.

Водночас, ставка прибутковості за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ залишилася на рівні 20% річних, а ставка рефінансування – на рівні 22% річних.

Що це означає?

Насамперед те, що у банків немає потреби різко знижувати відсоткові ставки за депозитами для фізичних осіб, а робити це планомірно, виходячи зі своєї поточної ситуації. А ось ставки по ОВДП швидше за все будуть знижені слідом за обліковою ставкою НБУ вже наступного вівторка, коли відбудеться черговий аукціон Міністерства фінансів із розміщення цих цінних паперів.