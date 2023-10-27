ISW: РФ создала механизм принуждения мигрантов к службе в армии

Вчера в России вступила в силу поправка к закону о гражданстве, позволяющая аннулировать натурализованное гражданство РФ, предоставляя правительству новый механизм для принуждения мигрантов к военной службе. Об этом говорится в отчете Института изучения войны, сообщает Зеркало недели.

В частности, поправка позволяет российским властям лишать гражданства натурализованных граждан, осужденных за дискредитацию армии и совершение "определенных преступлений, посягающих на общественную и личную безопасность", независимо от времени совершения преступления, дать вынесение приговора или насколько долго осужденный находился в российском гражданстве.

Российские власти в последнее время усилили рейды против мигрантов, обвиненных в совершении преступлений, чтобы доставить повестки и побуждать мигрантов подписать военные контракты.

Кремль, скорее всего, будет использовать эту новую поправку для последующей вербовки натурализованных мигрантов под угрозой лишения их гражданства РФ. Непонятно, какая процедура будет соблюдаться. Кроме того, похоже, российские власти могут намерены использовать процедуры депортации, чтобы увеличить количество мигрантов в центрах содержания, куда российские чиновники регулярно пытаются прийти с повестками.

Также в ISW предполагают, что власти будут эксплуатировать денатурализованных мигрантов, чьи возможности труда станут ограниченными после осуждения за преступление и потери российского гражданства, и поэтому они станут более уязвимыми к усилиям вербовки в армию.