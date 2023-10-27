ISW: РФ створила механізм примусу мігрантів до служби в армії

Вчора в Росії набула чинності поправка до закону про громадянство, яка дозволяє анулювати натуралізоване громадянство РФ, надаючи уряду новий механізм для примусу мігрантів до військової служби. Про це йдеться в сьогоднішньому звіті Інституту вивчення війни, повідомляє Дзеркало тижня.

Зокрема, поправка дозволяє російській владі позбавляти громадянства натуралізованих громадян, засуджених за дискредитацію армії та вчинення «певних злочинів, що посягають на громадську та особисту безпеку», незалежно від часу скоєння злочину, дати винесення вироку або того наскільки довго засуджений перебував у російському громадянстві.

Російська влада останнім часом посилила рейди проти мігрантів, звинувачених у скоєнні злочинів, щоб доставити повістки та спонукати мігрантів підписати військові контракти.

Кремль, швидше за все, використовуватиме цю нову поправку для подальшого вербування натуралізованих мігрантів під загрозою позбавлення їх громадянства РФ. Незрозуміло, яку процедура дотримуватиметься. Крім того, схоже, російська влада може мати намір використовувати процедури депортації, щоб збільшити кількість мігрантів у центрах утримання, куди російські чиновники регулярно намагаються прийти з повістками.

Також в ISW припускають, що влада експлуатуватиме денатуралізованих мігрантів, чиї можливості праці стануть обмеженими після засудження за злочин і втрати російського громадянства, і тому вони стануть більш вразливими до зусиль вербування в армію.