Пограничники взяли в плен москвича – единственного, кто выжил из подразделения
Бойцы пограничной бригады Гвардии наступления "Стальная граница" во время зачистки вражеских позиций на Сватовском направлении взяли в плен контрактника российской армии.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Пленный военный РФ оказался жителем Москвы.
"В ходе беседы он сообщил, что решение идти на войну выбрал самостоятельно, ради зарплаты в 200 тысяч рублей. Именно столько ежемесячно кремль платит за убийство украинцев", – говорится в сообщении.
Пленный подтвердил, что вместе с регулярными войсками в штурмовых действиях обычно используют узников из подразделений "Шторм" и "Черная мамба".
"Пленному удалось остаться единственным живым из своего подразделения и теперь он пополнит обменный фонд", - добавили пограничники.