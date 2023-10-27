Пограничники взяли в плен москвича – единственного, кто выжил из подразделения

Бойцы пограничной бригады Гвардии наступления "Стальная граница" во время зачистки вражеских позиций на Сватовском направлении взяли в плен контрактника российской армии.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Пленный военный РФ оказался жителем Москвы.

"В ходе беседы он сообщил, что решение идти на войну выбрал самостоятельно, ради зарплаты в 200 тысяч рублей. Именно столько ежемесячно кремль платит за убийство украинцев" , – говорится в сообщении.

Пленный подтвердил, что вместе с регулярными войсками в штурмовых действиях обычно используют узников из подразделений "Шторм" и "Черная мамба".