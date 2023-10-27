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Прикордонники взяли в полон москвича – єдиного, хто вижив з підрозділу

Прикордонники взяли в полон москвича – єдиного, хто вижив з підрозділу
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Бійці прикордонної бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" під час зачистки ворожих позицій на Сватівському напрямку взяли в полон контрактника російської армії.

Про це повідомили﻿ у Державній прикордонній службі.

Полонений військовий РФ виявився жителем Москви.

"В ході бесіди він повідомив, що рішення йти на війну обрав самостійно, заради зарплатні в 200 тисяч рубів. Саме стільки щомісячно кремль платить за вбивство українців", – йдеться в повідомленні.

Також полонений підтвердив, що разом з регулярними військами в штурмових діях зазвичай використовують в’язнів з підрозділів "Шторм" та "Чорна мамба".

"Полоненому пощастило залишитись єдиним живим зі свого підрозділу і тепер він поповнить обмінний фонд", – додали прикордонники.

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