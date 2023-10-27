ГБР проводит обыски в помещениях киевских ТЭЦ

В помещениях столичных ТЭЦ, которые являются объектами критической инфраструктуры и находятся в управлении "Киевтеплоэнерго", идут обыски Государственного бюро расследований.﻿ Об обысках заявила Киевская городская госадминистрация, сообщает Экономическая правда.

Согласно сообщению, КП "Киевтеплоэнерго" заявляет, что готово сотрудничать со следователями и предоставлять всю необходимую информацию.

Однако следователей на объект не пускает и призывает правоохранителей действовать в соответствии с законом и условиями военного положения и не допустить перебоев в работе объектов критической инфраструктуры.

"Следователи пытаются зайти на режимные энергетические объекты, доступ к которым законодательно ограничен в условиях военного положения. Также работники бюро осуществляют видеосъемку на энергетических объектах, грубо нарушая нормы безопасности" , - говорится в сообщении.

Также в КГГА утверждают, что дело Государственного бюро расследований не касается непосредственно деятельности КП "Киевтеплоэнерго".

"Постановление на проведение обыска не включает адреса физического местонахождения энергообъектов. Поэтому причина визита следователей на Киевские ТЭЦ непонятна" , - отмечают в КГГА.

В свою очередь в "Киевтеплоэнерго" утверждают, что обыски создают угрозу для нарушения технологического процесса выработки электроэнергии и тепла.

"Киевские ТЭЦ являются стратегически важными объектами критической инфраструктуры, от работы которых зависит не только жизнедеятельность столицы, но и функционирование всего энергетического комплекса Украины" , - говорится в сообщении.

Напомним, 6 сентября в "Киевтеплоэнерго" уже проходили обыски, причиной которых стали выводы Госаудитслужбы.﻿﻿ Госаудиторы обвиняют "Киевтеплоэнерго" в том, что, получив в середине 2018 года в управление тепловые сети после "Киевэнерго", предприятие не осуществило замены всех сетей.

Также в отчете аудиторы предлагают "Киевтеплоэнерго" превратить спортивный зал на одной из ТЭЦ (построенный еще вместе со станцией для работников) на аналог заведения из сети фитнес-клубов со свободным доступом для всех желающих. Представители Госаудитслужбы мотивируют это возможностью получения прибыли.

В то же время в КГГА отметили, что в начале 2023 года уже подали в суд на Госаудитслужбу из-за нарушений при осуществлении аудита, необоснованности выводов и формального подхода.