ДБР проводить обшуки у приміщеннях київських ТЕЦ

У приміщеннях столичних ТЕЦ, що є об’єктами критичної інфраструктури та знаходяться в управлінні "Київтеплоенерго", ідуть обшуки Державного бюро розслідувань.﻿ Про обшуки заявила Київська міська держадміністрація, повідомляє Економічна правда.

Згідно з повідомленням, КП "Київтеплоенерго" заявляє, що готове співпрацювати зі слідчими та надавати всю необхідну інформацію.

Однак слідчих на об'єкт не пускає та закликає правоохоронців діяти відповідно до закону та умов воєнного стану та не допустити перебоїв у роботі об’єктів критичної інфраструктури.

"Слідчі намагаються зайти на режимні енергетичні об’єкти, доступ до яких законодавчо обмежений в умовах воєнного стану. Також працівники бюро здійснюють відеозйомку на енергетичних об’єктах, грубо порушуючи безпекові норми" , - йдеться в повідомленні.

Також в КМДА стверджують, що справа Державного бюро розслідувань не стосується безпосередньо діяльності КП "Київтеплоенерго".

"Ухвала на проведення обшуку не включає адреси фізичного місцезнаходження енергооб’єктів. Тому причина візиту слідчих на Київські ТЕЦ є незрозумілою" , - зазначають в КМДА.

Своєю чергою у "Київтеплоенерго" стверджують, що обшуки створюють загрозу для порушення технологічного процесу вироблення електроенергії та тепла.

"Київські ТЕЦ є стратегічно важливими об’єктами критичної інфраструктури, від роботи яких залежить не тільки життєдіяльність столиці, а й функціонування всього енергетичного комплексу України" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 вересня в "Київтеплоенерго" вже відбувалися обшуки, причиною яких стали висновки Держаудитслужби. Держаудитори звинувачують "Київтеплоенерго" в тому, що, отримавши в середині 2018 року в управління теплові мережі після "Київенерго", підприємство не здійснило заміни всіх мереж.

Також у звіті аудитори пропонують "Київтеплоенерго" перетворити спортивний зал на одній із ТЕЦ (збудований ще разом зі станцією для працівників) на аналог закладу із мережі фітнес-клубів із вільним доступом для всіх охочих. Представники Держаудитслужби мотивують це можливістю отримання прибутку.

Водночас у КМДА зазначили, що на початку 2023 року вже подали до суду на Держаудитслужбу через порушення під час здійснення аудиту, необґрунтованість висновків і формальний підхід.