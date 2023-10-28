Силы обороны Украины уничтожили еще 740 оккупантов и десятки танков
Недосчитались враги еще десятков танков и единиц бронетехники, сообщает Деловая столица.
Оперативные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 298 420 (+740) человек,
- танков ‒ 5 167 (+22) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 9749 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 7 180 (+18) ед,
- РСЗО – 834 ед,
- средства ПВО ‒ 558 (+2) ед,
- самолетов – 320 ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 399 (+9),
- крылатые ракеты ‒ 1 541 (+3),
- корабли /катера 20 ед,
- подводные лодки — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9 524 (+11) ед,
- специальная техника/special equipment ‒ 011.
Данные уточняются.