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Силы обороны Украины уничтожили еще 740 оккупантов и десятки танков

Силы обороны Украины уничтожили еще 740 оккупантов и десятки танков
Фото: wikimedia.org

Недосчитались враги еще десятков танков и единиц бронетехники, сообщает Деловая столица.

Оперативные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 298 420 (+740) человек,
  • танков ‒ 5 167 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 9749 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 7 180 (+18) ед,
  • РСЗО – 834 ед,
  • средства ПВО ‒ 558 (+2) ед,
  • самолетов – 320 ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 399 (+9),
  • крылатые ракеты ‒ 1 541 (+3),
  • корабли /катера 20 ед,
  • подводные лодки — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9 524 (+11) ед,
  • специальная техника/special equipment ‒ 011.

Данные уточняются.

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