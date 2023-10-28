Сили оборони України знищили ще 740 окупантів та десятки танків
Недорахувалися вороги ще десятків танків та одиниць бронетехніки, повідомляє Ділова столиця.
Оперативні дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 298 420 (+740) осіб,
- танків ‒ 5 167 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9749 (+23) од,
- артилерійських систем – 7 180 (+18) од,
- РСЗВ – 834 од,
- засоби ППО ‒ 558 (+2) од,
- літаків – 320 од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 399 (+9),
- крилаті ракети ‒ 1 541 (+3),
- кораблі /катери 20 од,
- підводні човни — 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 524 (+11) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 011.
Дані уточнюються.