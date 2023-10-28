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Сили оборони України знищили ще 740 окупантів та десятки танків

Сили оборони України знищили ще 740 окупантів та десятки танків
Фото: wikimedia.org

Недорахувалися вороги ще десятків танків та одиниць бронетехніки, повідомляє Ділова столиця.

Оперативні дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 298 420 (+740) осіб,
  • танків ‒ 5 167 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9749 (+23) од,
  • артилерійських систем – 7 180 (+18) од,
  • РСЗВ – 834 од,
  • засоби ППО ‒ 558 (+2) од,
  • літаків – 320 од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 399 (+9),
  • крилаті ракети ‒ 1 541 (+3),
  • кораблі /катери 20 од,
  • підводні човни — 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 524 (+11) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 011.

Дані уточнюються.

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