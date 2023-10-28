В ДТЭК предупредили киевлян о возможных отключениях света сегодня
Отключение света в Киеве может произойти сегодня, 28 октября. Причиной этого может стать погода, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети в Facebook.
В Киеве сегодня фиксируют порывы ветра до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, такие погодные условия продержатся в течение всего дня.
"Непогода может привести к аварийным отключениям света. Наши специалисты в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия непогоды", - говорится в сообщении.
Узнать причины отключения света и сроки восстановления можно через чат-бот в Viber и Telegram.
Сообщить ДТЭК об отсутствии света можно онлайн:
- официальный сайт компании - кнопка "Сообщите нам об отсутствии электроэнергии";
- частные сообщения на официальной странице компании в Facebook ;
- кол-центр +38 (067/050) 210 15 88, (044/073) 202 15 88, стационарный телефон 15 88.
Непогода в Киеве
Сегодня Киев накрыл мощный ветер. Из-за шквалов в столице произошел настоящий деревопад.
В Шевченковском районе дерево упало на человека, мужчина от полученных травм скончался. Также там из-за падения веток женщина получила травму позвоночника. Ее госпитализировали. Между тем, в сети сообщают, что на Отрадном дерево упало на киоск с людьми.