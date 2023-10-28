У ДТЕК попередили киян про можливі відключення світла сьогодні

Відключення світла у Києві можуть статися сьогодні, 28 жовтня. Причиною цього може стати негода, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

У Києві сьогодні фіксують пориви вітру до 25 м/с. За прогнозами синоптиків, такі погодні умови протримаються протягом всього дня.

"Негода може призвести до аварійних відключень світла. Наші фахівці в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди" , - йдеться у повідомленні.

Дізнатися про причини відключення світла і терміни відновлення можна через чат-бот у Viber та Telegram.

Повідомити ДТЕК про відсутність світла можна онлайн:

офіційний сайт компанії - кнопка﻿ "Повідомте нам про відсутність електроенергії";

приватні повідомлення на офіційній сторінці компанії у Facebook﻿;

кол-центр +38 (067/050) 210 15 88, (044/073) 202 15 88, стаціонарний телефон 15 88.

Негода у Києві

Сьогодні Київ накрив потужний вітер. Через шквали у столиці стався справжній деревопад.

У Шевченківському районі дерево впало на людину, чоловік від отриманих травм помер. Також там через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Її шпиталізували. Тим часом у мережі повідомляють, що на Відрадному дерево впало на кіоск з людьми.