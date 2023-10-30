Взрывы в Севастополе: оккупанты заявили об атаке морских дронов

Во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы.﻿﻿ Об этом заявил руководитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев, сообщает Украинская правда.

По его словам, силы Черноморского флота отражают атаку беспилотников.

По словам Развожаева, силы Черноморского флота отбивают атаку беспилотников.

По информации Минобороны РФ, в Черном море обнаружили два безэкипажных катера: "По району обнаружения нанесено огневое поражение, на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий" .

Стоит отметить, что в 6:36 оккупанты перекрыли Крымский мост.

Находящихся на мосту и в зоне осмотра людей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Спустя почти час движение возобновили.