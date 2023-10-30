Вибухи у Севастополі: окупанти заявили про атаку морських дронів
У тимчасово окупованому Севастополі лунають вибухи. Про це заявив керівник окупаційної адміністрації Севастополя" Михайло Развожаєв, повідомляє Українська правда.
За його словами, сили Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників.
За інформацією Міноборони РФ, у Чорному морі виявили два безекіпажні катери:
"По району виявлення завдано вогневої поразки, на зовнішньому рейді Севастопольської бухти проводиться комплекс протимінних та протидиверсійних заходів".
Варто зазначити, що о 6.36 окупанти перекрили Кримський міст.
Людей, які перебувають на мосту та в зоні огляду попросили зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.
Майже через годину рух відновили.