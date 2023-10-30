Израиль назвал свои потери в войне с ХАМАСом

С начала активных боевых действий против террористической организации ХАМАС израильская армия потеряла погибшими 311 военнослужащих. Об этом во время брифинга заявил спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контрадмирал Даниэль Хагари, сообщает Укринформ.

"Сейчас мы известили семьи 311 погибших солдат ЦАХАЛ, а также семьи 230 заложников" , - сказал он.

Хагари проинформировал, что минувшей ночью ЦАХАЛ "расширил вход" в сектор Газа. "Наземные операции на севере Газы продолжаются. Мы продвигаемся по этапам войны согласно плану, постепенно расширяя наземную активность и масштабы наших сил в секторе Газа" , - заявил он.

Кроме того, в ответ на огонь с территории Ливана израильская армия нанесла удары по военным целям и инфраструктуре террористической организации "Хезболла".