Ізраїль назвав свої втрати у війні з ХАМАСом

Від початку активних бойових дій проти терористичної організації ХАМАС ізраїльська армія втратила загиблими 311 військовослужбовців. Про це під час брифінгу заявив речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Даніель Хагарі, повідомляє Укрінформ.

"Наразі ми сповістили сім'ї 311 загиблих солдатів ЦАХАЛ, а також сім'ї 230 заручників" , - сказав він.

Хагарі поінформував, що минулої ночі ЦАХАЛ "розширив вхід" до сектору Гази. "Наземні операції на півночі Гази тривають. Ми просуваємося етапами війни згідно з планом, поступово розширюючи наземну активність і масштаби наших сил у секторі Гази" , - заявив він.

Окрім того, у відповідь на вогонь з території Лівану ізраїльська армія завдала ударів по військових цілях та інфраструктурі терористичної організації "Хезболла".