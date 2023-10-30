ISW: ВСУ продвинулись под Бахмутом за железную дорогу

29 октября украинские войска продвинулись под Бахмутом за железнодорожные пути.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Опубликованные 29 октября геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвинулись за железнодорожные пути к югу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Также украинские военные продвинулись на западе Запорожской области.

В Генштабе Украины сообщили, что войска продолжали штурмовые действия к югу от Бахмута и продолжали наступление на Мелитопольском (запад Запорожской области) направлении.

Известный российский военный блогер заявил, что на прошлой неделе украинские силы установили контроль над определенными позициями на Запорожском направлении (запад Запорожской области).

Связанный с Кремлем российский военный блогер утверждал, что на прошлой неделе оккупанты пытались вернуть утраченные позиции вблизи Клещеевки и Андреевки и отбросили украинские силы с позиций у Берховского водохранилища (примерно 2 км к северо-западу от Бахмута).

Другой, связанный с Кремлем российский военный блогер заявил, что к югу от Бахмута шли позиционные бои.

Ключевые выводы ISW за 29 октября