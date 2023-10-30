ISW: ВСУ продвинулись под Бахмутом за железную дорогу
29 октября украинские войска продвинулись под Бахмутом за железнодорожные пути. Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Опубликованные 29 октября геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвинулись за железнодорожные пути к югу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).
Также украинские военные продвинулись на западе Запорожской области.
В Генштабе Украины сообщили, что войска продолжали штурмовые действия к югу от Бахмута и продолжали наступление на Мелитопольском (запад Запорожской области) направлении.
Известный российский военный блогер заявил, что на прошлой неделе украинские силы установили контроль над определенными позициями на Запорожском направлении (запад Запорожской области).
Связанный с Кремлем российский военный блогер утверждал, что на прошлой неделе оккупанты пытались вернуть утраченные позиции вблизи Клещеевки и Андреевки и отбросили украинские силы с позиций у Берховского водохранилища (примерно 2 км к северо-западу от Бахмута).
Другой, связанный с Кремлем российский военный блогер заявил, что к югу от Бахмута шли позиционные бои.
Ключевые выводы ISW за 29 октября
- Антисемитские демонстрации в Республике Дагестан и в других регионах Северного Кавказа подчеркивают обострение межэтнической и межрелигиозной напряженности в России.
- Кремль доверил региональным властям официально отреагировать на демонстрации.
- Кремлю, вероятно, будет трудно заверить избирателей, что ситуация под контролем, и убедить еврейскую аудиторию, что еврейские меньшинства в России в безопасности.
- Российские ультранационалисты выразили обеспокоенность тем, что антисемитские демонстрации распространяются из Дагестана и Северного Кавказа на другие территории России.
- Председатель Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, возможно, пытаются воспользоваться обострением этнорелигиозного напряжения в России, чтобы вернуть расположение президента России Владимира Путина.
- 29 октября российские военные блогеры заявили, что командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский сменил генерал-полковника Олега Макаревича на посту командующего российской группировкой войск "Днепр", которая действовала на Херсонском направлении.
- Украинские войска продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области 29 октября.
- The New York Times (NYT) сообщила, что официальные лица США отправят Украине гибридные системы ПВО осенью 2023 года.
- В российском информационном пространстве продолжаются дискуссии относительно будущего кадрового состава группы Вагнера.
- Российские войска продолжали наступательные операции на рубеже Купянск-Сватово, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в районе границы Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области и продвигались на запад от Донецка.
- Российские военные блогеры заявили, что российские войска начали разворачивать в Украине новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
- Российские военнослужащие продолжают совершать жестокие преступления в оккупированной Украине.